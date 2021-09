Konferencja szefa MSWiA z przedstawicielami służb mundurowych. „Osiągnęliśmy porozumienie”

W piątek 24 września po godz. 13 rozpoczęła się konferencja ministra MSWiA Mariusza Kamińskiego, wiceministra Macieja Wąsika oraz przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych podległych resortowi. – Przekazujemy naszym funkcjonariuszom – funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej dobre informacje. Osiągnęliśmy porozumienie. Porozumienie bardzo istotne, w sposób istotny polepszające sytuację materialną naszych funkcjonariuszy – powiedział Mariusz Kamiński i podziękował przedstawicielom reprezentatywnych związków zawodowych, którzy są „głosem wszystkich funkcjonariuszy”.

– To jest porozumienie dedykowane polskim policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej – kontynuował minister MSWiA.

Porozumienie ze służbami mundurowymi. Co zakłada?



Bardziej szczegółowe informacje przekazał wiceminister Maciej Wąsik. – Osiągnięte dziś porozumienie przewiduje podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2022 roku w kwocie 677 złotych brutto, czyli to jest 500 złotych na rękę. W ramach tej kwoty jest także już zawarta kwota waloryzacji uposażeń przewidziana w projekcie ustawy budżetowej, czyli 4,4 proc. wynagrodzenia. W przypadku wzrostu wynagrodzeń w przyszłych latach waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej strona rządowa obliguje się do tego, żeby waloryzacja objęła także wynagrodzenia służb mundurowych – powiedział wiceminister.

– Przyjęliśmy także rozwiązania, które umożliwią podwyżki dla 64 tys. funkcjonariuszy Policji, 11 tys. funkcjonariuszy Straży Pożarnej i 9 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej. To są automatyczne awanse z grupy drugiej, drugiej na trzecią, trzeciej na czwartą, czwartej na piątą i z piątej na szóstą. W przeciągu najbliższych czterech lat te pierwsze grupy awanse dostaną od 1 stycznia 2022 roku – kontynuował Maciej Wąsik. – Zobowiązaliśmy się do tego, że przyjmiemy wynegocjowaną wcześniej ustawę emerytalną, chodzi o artykuł 15a tej ustawy. Są to rozwiązania bardzo istotne dla funkcjonariuszy, którzy rozpoczynali służbę w latach 1999-2003. Zrobimy to do 1 marca 2022 roku – powiedział polityk.

„Myślę, że szybko wypracujemy kolejne rozwiązania”

Strona rządowa i społeczna zgodziły się co do konieczności stworzenia zespołu, który będzie pracował nad innymi elementami, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania, które przyczynią się w dobry sposób służbom, funkcjonariuszom i bezpieczeństwu kraju. – Porozumienie jest owocem naszej wspólnej pracy. Ten owoc jeszcze nie jest do końca dojrzały. Myślę, że to, co najlepsze, to nas czeka w trakcie pracy tego zespołu. Myślę, że szybko wypracujemy kolejne rozwiązania, które w trakcie najbliższych miesięcy i lat zaczną wchodzić w życie – powiedział przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Więcej informacji wkrótce.