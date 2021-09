PiS chce zmiany Regulaminu Sejmu. Chodzi o stan nadzwyczajny

Projekt zawiera regulacje dotyczące stanów nadzwyczajnych, w tym rozporządzenia prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego, stanu wyjątkowego czy wniosku premiera o wyrażenie zgody na przedłużenie stanu klęski żywiołowej. Posłowie PiS chcą, by wspomniane rozporządzenia prezydenta były rozpatrywane niezwłocznie po ich przesłaniu do Sejmu. W debacie we wspomnianych sprawach nie będzie możliwe zgłaszanie wniosków formalnych dotyczących przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia Sejmu. Głosowanie ma odbywać się z kolei niezwłocznie po zakończeniu debaty.

Nieoficjalnie: Stan wyjątkowy zostanie przedłużony

Tymczasem, jak dowiedział się „Wprost”, stan wyjątkowy w przygranicznym, około 3-kilometrowym pasie granicznym z Białorusią, zostanie przedłużony. Jak usłyszeliśmy w kręgach rządowych, nie wiadomo dokładnie kiedy wprowadzony 2 września br. stan zostanie odwołany. Prawdopodobnie dziennikarze nadal nie będą też wpuszczeni na teren przy granicy polsko-białoruskiej.

– MSWiA, a dokładniej Mariusz Kamiński, nie chce się zgodzić, żeby pozwolić mediom pracować na miejscu. Osobiście uważam, że to błąd – mówi nam jeden ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego.

Czytaj też:

„Cyrk jak w Sejmie!” Łukasz Kadziewicz grzmi przed wyborami na prezesa PZPS