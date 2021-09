Jednoznaczne stanowisko Andrzeja Dudy. „Zachęcam do tego, żeby się szczepić”

Andrzej Duda udzielił wywiadu Marcinowi Wronie z TVN24. – Czy nie obawia się pan zakażenia COVID-em w związku z tym, że spotkał się pan z prezydentem Bolsonaro? – zapytał dziennikarz. Prezydent Polski rozmawiał z politykiem podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. W otoczeniu Bolsonaro w ostatnim czasie potwierdzono kilka zakażeń koronawirusem.

Rzeczywiście rozmawialiśmy, spotkaliśmy się. Nie obawiam się, ponieważ przeszedłem koronawirusa prawie rok temu, to był przełom października i listopada. Już wtedy miałem antyciała, potem się zaszczepiłem i lekarze gwarantują mi, że w żaden groźny sposób, nawet gdybym się zainfekował, to nie powinienem tego przejść – powiedział Andrzej Duda.

Koronawirus. Andrzej Duda zachęca do szczepień



– Podchodzę do tego na zasadzie: no trudno, jak się zainfekuję, to przechoruję po raz kolejny, ale żadnych groźnych skutków, wierzę w to, to nie powinno dla mojego zdrowia spowodować – dodał prezydent. Andrzej Duda w dalszej części wywiadu zachęcał do szczepienia się przeciwko COVID-19. – Mogę powiedzieć, że zachęcam do tego, żeby się szczepić, bo to znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że nic złego nam się nie stanie, nawet jeżeli zachorujemy, nawet jeżeli zetkniemy się z osobą, która jest nosicielem koronawirusa, czy jest chora, to nam się nie powinno nic groźnego stać. Najwyżej będziemy mieć lekką grypę i powinniśmy szybko wyzdrowieć – podsumował prezydent.

W ubiegłym roku Andrzej Duda podczas debaty w Końskich, w czasie trwania kampanii prezydenckiej, mówił, że nie zaszczepił się nigdy przeciwko grypie. Wypowiedź prezydenta była głośno komentowana w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa.

