Oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy. Zmalały zarobki i oszczędności prezydenta

Na stronie Sądu Najwyższego zostało opublikowane oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy, do którego jako pierwsi dotarli dziennikarze Wirtualnej Polski. W oświadczeniu za rok 2020 prezydent poinformował, że jest współwłaścicielem (współwłasność małżeńska) mieszkania o powierzchni 79,40 mkw. Ma także drugie mieszkanie, również we współwłasności małżeńskiej, o powierzchni 132,68 mkw. z garażem o powierzchni 19,42 mkw. Prezydent posiada także niezabudowaną działkę (325 mkw.). Andrzej Duda nie wpisał wartości wymienionych nieruchomości.

Prezydent w oświadczeniu majątkowym zadeklarował, że posiada ok. 50 tys. zł na rachunkach bankowych oraz ok. 300 euro. Polityk ma również 446 akcji spółki „Skotan" notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Andrzej Duda w ubiegłym roku z tytułu uposażenia prezydenta RP zarobił ponad 241 tys. zł brutto. Prezydent posiada kartę kredytową z limitem zadłużenia do 20 tys. zł. Jednocześnie polityk zaznaczył, że na karcie nie ma zadłużenia. Jako „majątek wspólny” prezydent wpisał kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w kwocie 497 tys. zł.

Dwa oświadczenia prezydenta. Jaka jest różnica?

W oświadczeniu za rok 2019 Andrzej Duda wskazał, że posiada zasoby pieniężne w wysokości: ok. 120 tys. zł i ok. 30,5 tys. euro. Zatem w stosunku rok do roku oszczędności prezydenta zmalały. W poprzednim oświadczeniu prezydent poinformował, że zarobił ponad 243 tys. zł brutto, a więc nieco więcej niż w roku 2020. W obu oświadczeniach Andrzej Duda wykazał tę samą listę posiadanych nieruchomości.

Czytaj też:

Prezydent lobbował za uwolnieniem Borys i Poczobuta. „Ujawnię kuchnię”