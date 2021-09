Medycy z Białego Miasteczka zmieniają formę protestu. Oferują darmowe badania

Białe Miasteczko wraca do badań profilaktycznych. Protestujący pracownicy ochrony zdrowia wznowili działalność po tym jak tydzień temu po tragicznych wydarzeniach przeszli na tzw. cichy protest.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia poinformował, że od dzisiaj ponownie można przyjść do miasteczka na konsultacje i badania z medykami.

Protestujący po raz kolejny zaapelowali do Ministerstwa Zdrowia o przedstawienie propozycji porozumienia. Komitet Strajkowy poinformował, że na odpowiedź czeka do niedzieli do godziny 20.

Ostatnie spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i komitetu protestacyjno-strajkowego pracowników ochrony zdrowia odbyło się w czwartek. Druga już tura rozmów nie zakończyła się porozumieniem. Rząd cały czas tłumaczy, że postulaty medyków są za drogie.

