Marek Belka ostro do Marka Suskiego. Pisze o „niezbyt europejskiej sławojce”

Marek Suski w programie Newsroom Wirtualnej Polski odnosił się do krytycznych komentarzy polityków Zjednoczonej Prawicy dot. Unii Europejskiej. Przypomniał w tym kontekście, że komitet PiS przyjął uchwałę w sprawie przynależności Polski do UE, w której partia wykluczyła możliwość polexitu.

– Nasze miejsce jest w Unii Europejskiej, w NATO, tyle że w takiej Unii, która szanuje nasze prawa, która traktuje nas po partnersku i która po prostu nie ma odlotów różnych ideologicznych – podkreślał Suski. – Jeżeli tego rodzaju zakusy w Unii by się pojawiły, to musimy się przed tym bronić. Na razie jest próba narzucenia nam jakiegoś kagańca i na razie się przed tym bronimy. Jestem przekonany zresztą, że się obronimy, bo wiele państw w Unii Europejskiej nie podziela tego sposobu narzucania swojej narracji, swoich interesów, najsilniejszych państw Unii Europejskiej nad słabszymi, mniejszymi. A tutaj dominują Niemcy. Niemcy nam wyrządzili tyle krzywd w historii, że my nie chcemy, żeby nam narzucali swoje prawa, zasady. My chcemy żyć po swojemu – dodał.

– Chcemy być w Unii Europejskiej, ale nie chcemy być w kołchozie europejskim – podkreślił stanowczo poseł PiS

Belka: Alternatywą niezbyt europejska sławojka

I to właśnie do tych ostatnich słów Suskiego na Twitterze odniósł się były premier Marek Belka.

„ Pan Suski nie chce być w „europejskim kołchozie”. Alternatywą, jak rozumiem, jest niezbyt europejska sławojka, do której PiS chce nas wprowadzić w zamian ” – napisał poseł do Parlamentu Europejskiego.

