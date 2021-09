Morawiecki: Czesi muszą zdawać sobie sprawę, że nasza skłonność do porozumienia będzie niższa

W poniedziałek 20 września TSUE wydał postanowienie, w którym nałożono na Polskę 500 tys. euro kary dziennie za niezastosowanie przez polskie władze wcześniejszego postanowienia o zawieszeniu wydobycia w kopalni Turów. Polskie władze zapowiedziały, że mimo kary, kopalnia, a co za tym idzie elektrownia, nie zostanie zamknięta. Wciąż toczą się negocjacje z Czechami na temat wycofania ich wniosku.

Morawiecki: Nasza oferta leży na stole

Do samej kary i prowadzonych negocjacji premier Mateusz Morawiecki odniósł się w czasie wizyty w Mielcu

– Jeżeli dojdzie do rozstrzygnięć ostatecznych, a dojdzie do nich w ciągu najbliższych kilku miesięcy, bo taka jest procedura przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Wówczas, tak czy owak, dojdzie do zakończenia płacenia kar, czy naliczania kar – mówił premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do kar, które TSUE nałożyło na Polskę.

– Nasi czescy sąsiedzi muszą zdawać sobie sprawę z tego, że i również po naszej stronie skłonność do jakiegokolwiek porozumienia będzie na pewno dużo, dużo niższa – zapowiedział Morawiecki. – Nasza oferta leży na stole. Jest to oferta bardzo dobra. Czy zostanie podjęta przez Czechów? Zobaczymy – dodał premier.

