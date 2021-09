Szwajcarzy poparli małżeństwa jednopłciowe, z prawem do adopcji włącznie

Szwajcarzy zdecydowali, że pary jednopłciowe będą mogły zawierać małżeństwa cywilne na tych samych zasadach co dwupłciowe. Zyskają też prawo do adoptowania dzieci. Z kolei cudzoziemscy małżonkowie obywateli Szwajcarii będą mieli uproszczone formalności potrzebne do zyskania obywatelstwa tego kraju.

Swoje zadowolenie z wyniku referendum w rozmowie z Reutersem wyraziła Antonia Hauswirth z narodowego komitetu kampanii „Małżeństwo dla wszystkich”. Z kolei Monika Ruegger z prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej po ogłoszeniu wyników mówiła o „czarnym dniu dla dobra dzieci”.

W innym referendum z tego dnia Szwajcarzy odrzucili możliwość zwiększenia opodatkowania zysków z kapitału.

Do tej pory w Szwajcarii pary jednopłciowe mogły zawrzeć związki partnerskie oraz prawo do adopcji dzieci wychowywanych przez jednego z partnerów. Teraz te prawa mogą zostać poszerzone. Pary jednopłciowe mają dostać prawo zawierania małżeństw i adopcji niespokrewnionych z nimi dzieci. Małżeńskie pary lesbijskie mają mieć również możliwość urodzenia dzieci poprzez dawstwo nasienia, co obecnie legalne jest tylko dla zamężnych par heteroseksualnych.

Znowelizowana ustawa o małżeństwach homoseksualnych i adopcji dzieci przez takie pary zostały zatwierdzone przez rząd i parlament Szwajcarii już w ubiegłym roku. Jednak opozycja doprowadziła do referendum i to obywatele bezpośrednio podjęli ostateczną decyzję w tej sprawie.

Czytaj też:

„Ujawniajcie się”. Jacek Poniedziałek zaapelował do homoseksualnych aktorów i aktorek