Patryk Jaki padł ofiarą hejterów. Pokazał wiadomości i oskarżył dziennikarza TVN

20 września w Sejmie odbyła się konferencja prasowa Patryka Jakiego. Europoseł Solidarnej Polski przedstawił bilans transferów finansowych pomiędzy Polską a Unią Europejską od 2004 roku przygotowany przez zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Krysiaka (SGH) i prof. Tomasza Grosse (UW).

Według przedstawionych przez eurodeputowanego szacunków Polska miała stracić na wejściu do UE około 535 mld złotych m.in. przez to, że firmy państw z Unii Europejskiej dużo więcej zyskują na wejściu Polski do UE niż polskie firmy. Ekonomiści niezwiązani z rządem wytknęli liczne błędy, które legły u podstaw wyliczeń.

Patryk Jaki pokazał wiadomości od hejterów

Po konferencji Patryka Jakiego w Faktach TVN wyemitowano materiał autorstwa Macieja Knapika, w którym skrytykowano wyliczenia przedstawione przez eurodeputowanego. Polityk Solidarnej Polski stwierdził, że po emisji tego materiału wylała się na niego fala hejtu. Europoseł pokazał w sieci screeny wiadomości, które otrzymał od krytyków.

„Po materiale w »Faktach« o tym, że »Jaki krytykuje Unię a bierze z niej kasę« (oczywiście bez info, że zarabiam dokładnie tyle ile inni i mniej niż Tusk) moja skrzynka jest pełna gróźb i mowy nienawiści. Wszyscy używają argumentów usłyszanych w TVN” – stwierdził Patryk Jaki.

