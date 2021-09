Sylwia Spurek zakazała pracownikom jedzenia kanapek z jajkiem? Patryk Jaki pisze o „odlocie”

„Nowa 5 dla Zwierząt”, którą niedawno zaproponowała Sylwia Spurek, wywołała wiele komentarzy. Europosłanka w mediach społecznościowych opublikowała zbiór kilku postulatów. „1. 2023: zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, delfinariach + zakaz polowań, w tym wędkarstwa. 2. 2025: zakaz otwierania nowych hodowli 3. 2030: zakaz badań z wykorzystaniem zwierząt. 4. 2040: 100% zakaz hodowli zwierząt. 5. TERAZ: ochrona zwierząt w Konstytucji” – czytamy we wpisie na Twitterze.

– Biorąc pod uwagę, w jakim miejscu jesteśmy w Polsce z debatą na temat praw zwierząt, chyba dobrze się stało, że temat wywołał kontrowersje. Dzięki temu został nagłośniony. Wprawdzie media dały głos głównie oburzonym, podczas gdy do mnie pisały osoby gratulujące walki z „myśliwymi, którzy polują na ryby” – powiedziała europosłanka w rozmowie z „Newsweekiem”.

„Newsweek” część opublikowanego materiału poświęcił nie tylko opisowi działalności politycznej Sylwii Spurek, ale także jej kontaktom ze współpracownikami. – Największym problemem Sylwii są jej relacje ze współpracownikami – powiedziała „Newsweekowi” osoba pracująca w biurze jednego z polskich eurodeputowanych. „Pracownicy opowiadają o zakazie jedzenia kanapek z jajkiem” – informuje w dalszej części materiału wspomniane źródło.