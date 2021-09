Adam Niedzielski na zdjęciu z manekinem. W sieci zawrzało

Od kilku dni w mediach społecznościowych krąży zdjęcie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w towarzystwie fotoreporterów. W tle fotografii widać łózko szpitalne, na którym znajduje się manekin. Omawiane zdjęcie dla zwolenników teorii spiskowych stanowiło niemalże dowód na to, że pandemia COVID-19 została wykreowana.

O sprawie stało się na tyle głośno, że odnieśli się do niej również politycy. „Nie ma chorych? Wsadzamy manekiny” – napisał na Facebooku Piotr Sterkowski, Zastępca Dyrektora Biura Koła Poselskiego Konfederacji. Jego post skomentował poseł Grzegorz Braun. „Tak wygląda pacjent po 4 dawkach. Kukiełka na sznurkach” – napisał parlamentarzysta w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Adama Niedzielskiego z manekinem. Jaka jest prawda?

Z narracją osób, które pod znakiem zapytania stawiają to, czy pandemia COVID-19 faktycznie istnieje, rozprawili się dziennikarze portalu fakenews.pl. Jak informują, zdjęcie, które wywołało liczne komentarze, pochodzi z wizyty Adama Niedzielskiego w Centrum Symulacji Medycznej przy Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Minister zdrowia pojawił się w tym miejscu 21 września. We wspomnianej placówce znajdują się pomieszczenia zaaranżowane na sale szpitalne i specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń, w tym fantomy, które mają symulować prawdziwych pacjentów.

Koronawirus w Polsce. Najnowszy bilans

We wtorek 28 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 975 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarło 29 kolejnych pacjentów z COVID-19. Od początku pandemii w kraju potwierdzono ponad 2,9 mln zakażeń. Bilans ofiar wzrósł do 75 601.

