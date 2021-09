Spięcie na konferencji. Piotr Müller do dziennikarki TVN: Pani stwierdzenie jest nieprawdziwe

We wtorek 28 września Piotr Müller poinformował, że Rada Ministrów podjęła decyzję o zwróceniu się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego w części dwóch województw o 60 dni. Po głównej części konferencji przyszedł czas na pytania od dziennikarzy. – Dlaczego rząd nie widzi w migrantach na polsko-białoruskiej granicy ludzi? – zapytała dziennikarka „Faktów” TVN.

Bardzo wymowne, że pani stwierdza, że rząd czegoś nie widzi. Widzi. Byłoby pewnie o wiele rzetelniej pytać o to, w jaki sposób podchodzimy do tej sytuacji. Pani stwierdzenie, że nie widzimy w tych osobach ludzi, po prostu jest manipulanckie i nieprawdziwe, bo każda osoba, która przekroczy polsko-białoruską granicę, jeżeli zrobi to nawet nielegalnie, to jest poddana odpowiedniej opiece, która wynika z prawa polskiego i prawa międzynarodowego – powiedział rzecznik rządu.