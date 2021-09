Lech Wałęsa gorzko o swoich urodzinach. „Odpowiem za to, co nabroiłem”

W środę 29 września współzałożyciel i pierwszy przewodniczący „Solidarności” Lech Wałęsa obchodzi 78. urodziny. Przed laty były prezydent wyprawiał z tej okazji huczne przyjęcia w Pałacu Opatów w Gdańsku. Na bankietach bawiło się wielu polityków, artystów, biznesmenów i dyplomatów. Imprezy przyciągały nawet 700 gości!

Jak będzie obchodzić urodziny Lech Wałęsa?

Jak się jednak okazuje, wystawne przyjęcia to już przeszłość. W tym roku Lech Wałęsa, który miał niedawno poważne problemy ze zdrowiem, będzie świętować znacznie skromniej.

Przy okazji były prezydent powiedział dziennikarzom „Super Expressu”, że w związku z urodzinami naszły go refleksje dotyczące życia i śmierci. – W dniu urodzin myślę o przejściu na tamten świat i boję się tego przejścia, tego przeskoku na tamten świat – mówił założyciel „Solidarności”.

Były prezydent przyznał również, że „po tej drugiej stronie może nie być tak wesoło”. – Odpowiem za to, co nabroiłem. Czy dużo nabroiłem? Nie chcę się nawet nad tym zastanawiać – dodał. Lech Wałęsa nie doprecyzował, co dokładnie miał na myśli.

Czytaj też:

Lech Wałęsa radzi Donaldowi Tuskowi, mówi o „szarpaniu”. „Jeśli zdrowie pozwoli...”