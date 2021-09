Ponad 900 osób związanych z PiS w spółkach Skarbu Państwa. Jest wniosek do Marszałek Sejmu

„Gazeta Wyborcza”, Onet i Radio ZET przeprowadziły wspólne śledztwo, z którego wynika, że w spółkach Skarbu Państwa zasiada co najmniej 900 osób powiązanych z politykami Zjednoczonej Prawicy. – Ta ośmiornica i te macki ośmiornicy sięgają każdej instytucji, spółki skarbu państwa i gminy, gdzie rządzi PiS. To, co ujawnili dziennikarze trzech redakcji, to pokazuje, jak mocno to szambo PiS-u rozlało się na cały kraj – skomentował ustalenia dziennikarzy Dariusz Joński.



Parlamentarzysta PO zapowiedział, że wraz z Michałem Szczerbą złożą wniosek do marszałek Sejmu o uzupełnienie porządku obrad o informacje premiera, ministra aktywów państwowych, szefa MON oraz innych ministrów, którzy nadzorują spółki Skarbu Państwa. – Jak to jest, że panowie obsadzają prezesów, członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa i nie dbają o zwykłych ludzi? Chcemy, aby premier stanął i odpowiedział na pytania dotyczące patologii państwa PiS – dodał Dariusz Joński.



Szczerba: PiS stworzył mafię

Z kolei Michał Szczerba porównał działania polityków PiS do mafii. – Jest jedno słowo, które ciśnie się na usta: mafia. PiS stworzył mafię i każdego dnia poznajemy nową odsłonę tej mafii, która polega na jednym: nagrabić, nakraść, nagromadzić tyle ile się da – ocenił poseł.

Parlamentarzysta podkreślił, że „odpowiedzialnością opozycji jest nie tylko nazwać to zjawisko, ale również zrobić wszystko, żeby Polki i Polacy dowiedzieli się o skali tego bezczelnego przekrętu, który dzieje się na naszych oczach”.

Nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa

Redakcje „Gazety Wyborczej”, Radia ZET i Onetu przy współpracy z BIQdata po wielomiesięcznym śledztwie przygotowali zestawienie osób zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa i pokazali ich powiązania z politykami koalicji rządzącej. Jak zaznaczono, stanowiska są o tyle ważnym elementem wpływów, że ze względu na wysokie zarobki, stanowią mechanizm okazania wdzięczności za lojalność, a w niektórych przypadkach po prostu pozwalają zarobić członkom rodziny.

Zdaniem dziennikarzy, z analizy wynika przede wszystkim, że Zjednoczona Prawica, zjednoczona jest wyłącznie z nazwy. Spółki Skarbu Państwa i stanowiska w ich zarządzie mają być odzwierciedleniem wpływów w rządzie i wewnątrzpartyjnych gierek i przepychanek. Z raportu przygotowanego przez zespół dziennikarzy wynika, że ponad w SSP zasiada co najmniej 900 osób powiązanych z politykami Zjednoczonej Prawicy.

