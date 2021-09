Rafał Trzaskowski gorzko o rządzie. Przywołał przykład z... kominiarzami

– Można znaleźć równowagę pomiędzy twardą granicą, która jest konieczna w tej sytuacji... Musi być taki sygnał, że Polska nie jest gotowa na przyjęcie, w sposób niekontrolowany, dziesiątek tysięcy migrantów. Ale z drugiej strony: (trzeba – red.) postępować w sposób humanitarny, a ten rząd chce tylko zbić na tym kapitał polityczny – powiedział Rafał Trzaskowski w programie „Rozmowa Piaseckiego” na antenie TVN24.

Prezydent Warszawy odniósł się także do niedawnej konferencji z udziałem m.in. ministrów Mariusza Kamińskiego i Mariusza Błaszczaka, na której zostały pokazane materiały, które służby miały znaleźć w telefonach zatrzymanych migrantów.