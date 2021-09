Wiceszef MSWiA zwrócił uwagę na niepopularny wątek. „Zmusimy Łukaszenkę do tego, żeby poszedł po rozum do głowy”

Straż Graniczna poinformowała, że tylko we wtorek 28 września zostały odnotowane 473 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. – Jesteśmy przyszykowani na sytuację, że ten napór nie będzie, przynajmniej w najbliższym czasie, malał. Jesteśmy przygotowani na sytuację, że musimy postawić tamę na polskiej granicy, twardą tamę – podkreślił w programie „Kwadrans polityczny” Maciej Wąsik. – Tak żeby ten problem imigrancki zaczął być odczuwalny na Białorusi. Mamy już sygnały, że jest niezadowolenie ludności, kiedy te osoby się pojawiają, krążą wokół ich domów – kontynuował wiceszef MSWiA.

Myślę, ze mieszkańcy Mińska już zaczynają odczuwać pewne trudności. Na pewno widać to w materiałach (…), internet jest zaopatrywany w tego typu nagrania. Jeżeli my, Litwini, Łotysze, postawimy tamę na swoich granicach, to Łukaszenka będzie miał problem z tymi ludźmi i myślę, że zmusimy go do tego, żeby poszedł po rozum do głowy i zaprzestał tego procederu – powiedział Maciej Wąsik na antenie TVP1.