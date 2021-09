„Bo za chwilę zastosuję formułę ostateczną”. Grzegorz Braun wykluczony z posiedzenia Sejmu

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun wielokrotnie udowadniał, że nie zamierza stosować się do wytycznych Sejmu w zakresie zasłaniania nosa i ust. Jeśli występował na mównicy – robił to bez maseczki, a gdy ten obowiązek zniesiono, to i tak na sali przemieszczał się bez zasłoniętej części twarzy. Poseł był już za swoje zachowanie wielokrotnie karany. Nie inaczej było w środę 29 września, gdy Sejm debatował nad zmianą regulaminu.

Gdy tylko Braun zjawił się na mównicy uwagę na to, że nie miał maseczki, zwrócił mu prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. Braun jednak nie zastosował się do poleceń wicemarszałka, a wytknął mu to poseł Polski 2050 Wojciech Maksymowicz, lekarz.

– W związku z sytuacją na sali, chcę zgłosić uwagę. Uważam, że na naszych oczach mamy do czynienia z naruszeniem powagi decyzji marszałka. Pan poseł Braun przechodzi koło nas bez maseczki – mówił Maksymowicz, dodając:

– Oczywiście (Braun – red.) ma prawo do ignorancji, bo nie jest profesjonalistą w sferach medycznych, o których się często wypowiada, natomiast jeżeli ma wiedzę, to powinien wiedzieć, że w sytuacji narastającej pandemii noszenie maski zabezpiecza nie tyle samego posła Brauna, więc jego akt demonstracyjny nie mówi o jego odwadze, tylko, jeżeli miałby maskę, w prawie 98 proc. zabezpiecza mnie np., przechodzącego obok posła Brauna.

Braun ponownie wykluczony z posiedzenia Sejmu

Po tych słowach Maksymowicza wicemarszałek przyznał rację posłowi Polski 2050 i ponownie przywołał Brauna do porządku. – Narusza pan porządek tego typu demonstracją – wskazywał Zgorzelski.

Braun wdał się w krótką dyskusję ze Zgorzelskim, ale wicemarszałek co rusz powtarzał prośbę, by poseł dostosował się do Regulaminu Sejmu. – Pan demonstruje taką postawą swoje stanowisko, które jest sprzeczne z zasadami regulaminu Sejmu (...). Proszę opuścić mównicę, bo za chwilę zastosuję formułę ostateczną – ostrzegał Brauna. Po chwili rzeczywiście wicemarszałek musiał wykluczyć Brauna z posiedzenia.

