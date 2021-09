Spięcie Kamińskiego z dziennikarką TVN24. „To jest niegrzeczne”

– Sprawa będzie miała swój dalszy ciąg. Najprawdopodobniej już nie długo będziemy mieli debatę na tym posiedzeniu Sejmu dotyczącą przedłużenia stanu wyjątkowego – powiedział w środę 29 września w Sejmie Mariusz Kamiński. Szef MSWiA skomentował w ten sposób kontrowersyjną konferencję z udziałem m.in. Mariusza Błaszczaka podczas której pokazano m.in. pedofilskie i zoofilskie zdjęcia pochodzące z telefonów migrantów przebywających na granicy polsko-białoruskiej.

Pytany przez dziennikarkę TVN24 Agatę Adamek, czy przeprosi za to, co zobaczyły na ekranach osoby oglądające konferencję, minister nie krył irytacji. – Pani mi przerywa, to jest niegrzeczne. Przedstawię dodatkowe okoliczności uzasadniające tę prezentację – zapewnił.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji, koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał podczas konferencji prasowej, że dotychczas zweryfikowano kilkuset nielegalnych migrantów przebywających w ośrodkach Straży Granicznej. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że 1/4 badanych może mieć „niebezpieczne powiazania” i uczestniczyła „w praktykach niezgodnych z prawem”.

– Ustalenia dotyczące co dziesiątej osoby wskazują na możliwe powiązania z organizacjami terrorystycznymi, przestępczością kryminalną, przemytem ludzi – mówił Żaryn. Wśród migrantów znaleziono osoby, które miały przeszkolenie bojowe i doświadczenie w posługiwaniu się bronią. 20 proc. osób miało związki, często wieloletnie z terytorium Federacji Rosyjskiej. – Służby badające tożsamość i wiarygodność osób przebywających w ośrodkach strzeżonych zidentyfikowały również dowody na działalność pedofilską i dowody zoofilii – poinformował Żaryn.

