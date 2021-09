Erdogan śmiał się z przeciwciał Putina. „Ja spędziłem cały dzień z zakażonym i nie zachorowałem”

Po dwóch tygodniach samoizolacji prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w Soczi z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Według informacji od tureckich urzędników, mieli rozmawiać także o powrocie do uzgodnionego w ubiegłym roku zawieszeniu broni w Syrii. Miałoby ono zakończyć ataki wspieranej przez Rosję armii syryjskiej, atakującej bojowników wspieranych przez Turcję.

Trzygodzinna rozmowa zakończyła się wspólną konferencją prasową obu liderów. Jednym z tematów tego wystąpienia była odporność polityków, którzy zmierzyli poziom swoich przeciwciał. Prezydent Rosji ujawnił, że ma ich „około 15, 16”. Komentując te wyniki, Erdogan mówił, iż jest to „bardo niski poziom”. On sam podkreślił, że ma ich ponad 1000. – Specjaliści powiedzieli, że mój jest wysoki. Spędziłem cały dzień z zakażoną osobą i nie zachorowałem – mówił przywódca Turcji.

Putin zapowiada czwartą dawkę szczepionki?

Władimir Putin wykorzystał tę okazję, by zareklamować rosyjską szczepionkę. – Jeżeli masz zamiar ponownie się zaszczepić, zrób to za pomocą Sputnika V – mówił. Od swojego tureckiego towarzysza usłyszał wówczas, że ten przyjął już trzecią, przypominającą dawkę szczepionki. Jego wyborem był jednak preparat firm Pfizer/BioNTech. Nie zbiło to z tropu Putina. – Następnym razem – stwierdził prezydent Rosji, sugerując możliwą konieczność przyjęcia także czwartej dawki szczepionki.

