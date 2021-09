Wniosek premiera ws. zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. TK ma kontynuować rozprawę

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy dzisiaj wniosek premiera w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. W zeszłym tygodniu posiedzenie zostało przerwane, a przyczynę takiego rozwoju wydarzeń wskazała prezes TK.

– Trybunał Konstytucyjny ze względu na pojawiające się nowe okoliczności i podniesione nowe zarzuty, i celem zadania wnikliwych pytań, ponieważ to są często pojawiające się wątki, powodują, iż sędziowie TK chcieliby doprecyzować i zapytać strony, ale w związku z tym, że podniesione zostały nowe kwestie, to Trybunał musi przygotować się do kolejnej rozprawy – powiedziała Julia Przyłębska, po czym poinformowała o przerwie do 30 września. Zgodnie z planem rozprawa powinna rozpocząć się o godz. 12.

Wniosek premiera Morawieckiego. Czego dotyczy?

Przypomnijmy – premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek o sprawdzenie zgodności przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z polską Konstytucją kilka miesięcy temu. Szef rządu chce m.in. zbadania przepisu, który „uprawnia lub zobowiązuje krajowy organ do odstąpienia od stosowania polskiej Konstytucji" lub „nakazuje stosować przepisy prawa w sposób z nią niezgodny”.

W ostatnim czasie między Polską a TSUE zauważalne są tarcia w sprawie sądownictwa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stoi na stanowisku, że działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego powinno zostać niezwłocznie zawieszone. Z kolei Polska w skierowanej do Komisji Europejskiej odpowiedzi zapowiedziała likwidację Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci.

