Łukaszenka na antenie CNN krytykuje Polskę. „Wszystko, co mówi polski rząd, to szaleństwo”

Aleksandr Łukaszenka udzielił wywiadu amerykańskiej stacji CNN. Prezydent odmówił przeprosin za liczne przypadki naruszania praw człowieka, do których dochodzi na Białorusi od czasu wyborów prezydenckich.

Dziennikarz przytoczył dane z raportów Human Rights Watch i Amnesty International, z których wynika, że część więźniów białoruskich podczas przesłuchań doznała poważnych obrażeń, inni mieli być zmuszani do leżenia nago w błocie. – Nie mamy ani jednego ośrodka detencyjnego takiego jak Guantanamo, ani baz, na wzór tych, które Stany Zjednoczone stworzyły w Europie Wschodniej – stwierdził białoruski przywódca. Pytany o represję wobec m.in. Swiatłany Cichanouskiej i brutalność służb Aleksandr Łukaszenka stwierdził, że „jest to fałsz i fantazja”.

Aleksandr Łukaszenka krytykuje Polskę

Kanał Puł Pierwogo uważany za zbliżony do służby prasowej Łukaszenki, opublikował na Telegramie kolejne fragmenty wywiadu. Jeden z nich dotyczy konfliktu z Polską. Prezydent Białorusi zaznaczył, że informacje podawane przez polskie i litewskie władze, jakoby służby podawały migrantom na granicy narkotyki, są nieprawdziwe. – To szaleństwo. Wszystko, co mówi polski rząd, to szaleństwo – powiedział. – Mówi pan, że karmimy ludzi narkotykami? Fakty na stół! Będą takie fakty, to będę ponosił za odpowiedzialność – dodał zwracając się do prowadzącego wywiad Matthew Chance’a.

Aleksandr Łukaszenka stwierdził, że jego kraj w przeciwieństwie do Polski jest gotowy do tego, aby pokazać co się dzieje na granicy. – My nie wprowadziliśmy stanu wyjątkowego jak Polacy, puszczamy tam dziennikarzy. Macie fakty, że ja wypycham tych ludzi na granicę z Polską? – pytał prezydent. Polityk ocenił, że „najłatwiej jest siedzieć w Warszawie i zabierać głos w różnych sprawach, unikając odpowiedzialności przed własnym narodem za swoje machlojki”.

