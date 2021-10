Wszystkie oczy były zwrócone na Sejm, a... Gowin stracił posłankę. Pawłowska odchodzi z Porozumienia

W trakcie burzliwej debaty w Sejmie przed głosowaniem w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego (zdecydowano, że ma trwać jeszcze kolejne 60 dni), nieoczekiwanie ważną polityczną decyzję ogłosiła posłanka Monika Pawłowska z Porozumienia Jarosława Gowina.

Po godz. 23 Pawłowska napisała na Twitterze:

„Zrezygnowałam z członkostwa w kole parlamentarnym Porozumienie i partii Porozumienie Jarosława Gowina. Nie mogę akceptować destabilizacji funkcjonowania państwa polskiego dla prywatnych celów politycznych”.

Pawłowska opuszcza Porozumienie. „Baba z wozu.”..

Monika Pawłowska tylko w 2021 roku po raz kolejny zmienia polityczne barwy. W 2019 roku do Sejmu dostała się z list Lewicy (miała poparcie Wiosny Roberta Biedronia), ale w marcu 2021 roku ogłosiła, że opuszcza tę formację i związała się z Porozumieniem. Wywołała wtedy niemałe zamieszanie, ponieważ współpracując z Porozumieniem, pośrednio firmowała rząd Zjednoczonej Prawicy, który w przeszłości wielokrotnie krytykowała.

Kolejne komplikacje spotkały posłankę po tym, jak Jarosław Gowin opuścił koalicję rządzącą. Wtedy przy Porozumieniu zostało raptem sześcioro posłów w tym Pawłowska (reszta wcześniej przeszła do Partii Republikańskiej Adama Bielana, po pierwszym rozłamie w partii Gowina, a w trakcie rozłamu z sierpnia część przeszła do klubu PiS i zrzeszyła się w grupie „Polska OdNowa”).

Pawłowska mimo tego pozostała przy Gowinie, ale we wrześniu pojawiły się nieoficjalne doniesienia portalu Gazeta.pl o jej możliwym odejściu z partii. Z informacji Jacka Gądka wynikało, że Monika Pawłowska prowadzi rozmowy z Partią Republikańską i to do niej miałaby dołączyć. Na razie wiadomo jednak tylko tyle, że posłanka opuściła szeregi Porozumienia.

Rzeczniczka Partii Gowina, posłanka Magdalena Sroka, postanowiła tuż po decyzji Pawłowskiej zatweetować na ten temat w nietypowy sposób. Sroka napisała jedynie: „Baba z wozu.”.. i uruchomiła internetowy sondaż z takimi odpowiedziami do wyboru:

„koniom lżej”;

„w pisie hej”;

„spółki miej”.

Decyzja Pawłowskiej osłabia i tak niewielkie już koło Porozumienia, które w Sejmie ma teraz zaledwie 5 reprezentantów (w 2019 roku Porozumienie wprowadziło do Sejmu 18 posłów i posłanek).

