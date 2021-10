Katarzyna Lubnauer „odgryzła się” Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. „Im brakuje ciężkiej pracy”

– Czy już była pani na tzw. dywaniku u Donalda Tuska? Bo wiem, że wzywa polityków – powiedział Krzysztof Ziemiec, zwracając się do Katarzyny Lubnauer. Posłanka KO zaznaczyła, że nie jest członkiem PO. – Ale jest pani członkiem klubu (KO – red.) – odpowiedział prowadzący „Kwadrans polityczny” na antenie TVP1.

– Współpracuje z panem Donaldem Tuskiem oczywiście Adam Szłapka jako przewodniczący Nowoczesnej – rozpoczęła posłanka KO. W dalszej części programu Katarzyna Lubnauer zaznaczyła, że obecnie ma miejsce wiele ważnych wydarzeń, wśród których wymieniła m.in. raport Najwyższej Izby Kontroli o Funduszu Sprawiedliwości.

Katarzyna Lubanuer komentuje słowa Aleksandra Kwaśniewskiego

– Mamy też Aleksandra Kwaśniewskiego, który powiedział, że gdyby Koalicja Obywatelska chciała dojść do władzy, to czeka ją ciężka praca i to całej partii, a tej ciężkiej pracy brak – mówił Krzysztof Ziemiec, zmieniając tory dyskusji. – Dziwi mnie, że mówi to przedstawiciel Lewicy, która ma obecnie 7 proc. – skontrowała Katarzyna Lubnauer. – Były prezydent… – wtrącił prowadzący program.

– Lewica ma w tej chwili 7 proc. W związku z tym myślę, że w takim razie, jest to, rozumiem, podsumowanie, że im brakuje ciężkiej pracy. My bardzo ciężko pracujemy – podkreśliła posłanka KO. Katarzyna Lubanuer w tym kontekście wspomniała o organizowaniu spotkań w regionach, a także działaniach związanych z prawodawstwem.

Co dokładnie powiedział Aleksander Kwaśniewski?

Aleksander Kwaśniewski w wywiadzie dla RMF FM faktycznie omawiał wątek dotyczący wewnętrznej sytuacji Platformy Obywatelskiej. – Jeżeli ma być dalszy postęp w notowaniach Platformy, to za efektem Tuska i za jego niekwestionowanym przywództwem musi pójść ciężka praca całej partii. A to zdaje się jest wielki kłopot – stwierdził były prezydent.

