RPD reaguje na kryzys na granicy. „Grupa irackich migrantów z Michałowa nie chciała pozostać w Polsce”

„Grupa irackich migrantów przebywających tymczasowo na posterunku Straży Granicznej w Michałowie nie chciała pozostać w Polsce. Domagali się zawiezienia ich do Niemiec. Zgodnie z prawem Straż Graniczna musiała ich przekazać stronie białoruskiej – w bezpiecznych dla nich warunkach, a nie »do lasu«. Migranci, którzy po przedostaniu się na terytorium Polski chcą u nas pozostać, są umieszczani w ośrodkach dla cudzoziemców i obejmowani procedurą ochrony międzynarodowej” – w ten sposób rozpoczyna się komunikat zamieszczony na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka.

Jak przekazało Biuro Prasowe RPD, Mikołaj Pawlak bezpośrednio po powrocie z Aten, gdzie na spotkaniu RPD z całej Europy przedstawił problem wykorzystywania dzieci w konflikcie migracyjnym i zaapelował o międzynarodową pomoc przy zapewnieniu im bezpieczeństwa, pojechał na granicę z Białorusią. Mikołaj Pawlak w komendzie Straży Granicznej w Białymstoku i przy granicy rozmawiał m.in. z funkcjonariuszami podlaskiej straży granicznej. Był też w ośrodkach dla cudzoziemców. Z uzyskanych wyjaśnień i informacji m.in. wynika, że:

W obszernym komunikacie Biuro Prasowe przekazało również, że z uzyskanych przez RPD wyjaśnień i informacji wynika, że „w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, niezależnie od statusu prawnego jego pobytu na terytorium Polski, jest ono objęte specjalistyczną opieką lekarską w placówce medycznej”, a w ośrodkach migranci mają zapewnioną całodobową opiekę, w tym medyczną, a dzieci edukację.