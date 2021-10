PE szykuje rezolucję na temat sytuacji na polskiej granicy. Robert Biedroń o szczegółach

Przypomnijmy, że na odcinku granicy polsko-białoruskiej trwa stan wyjątkowy. Sytuacja ta spowodowana jest działaniami reżimu Łukaszenki, który sprowadza migrantów na Białoruś, by następnie przerzucić ich pod granicę z ościennymi państwami – Polską, Litwą i Łotwą. Przy polskiej granicy powstały zasieki z drutu kolczastego, a strefy pilnują wzmocnione patrole straży granicznej i wojska.

Jak w Rozmowie Piaseckiego w TVN24 poinformował europoseł Lewicy Robert Biedroń, we wtorek 5 października planowana jest w Parlamencie Europejskim dyskusja połączona z przyjęciem rezolucji w kwestii sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

Robert Biedroń o szczegółach rezolucji

– Rezolucja wzywa m.in. do dopuszczenia mediów, Frontexu i organizacji pozarządowych do granicy. W rezolucji będzie też wezwanie do stosowania prawa międzynarodowego w sprawie przyjmowania migrantów – zapowiedział.

Dopytywany o to, co jego zdaniem, rozwiązałoby konflikt z Białorusią, wskazał na sankcje. – Potrzebne są sankcje. Polski rząd dalej przecież współpracuje gospodarczo z Białorusią. Można nałożyć sankcje wjazdowe, embargo na produkty, Polska mogłaby również apelować do Unii o dodatkowe sankcje. PiS-owi jednak bardziej opłaca się utrzymywać ten strach – dodał.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Grodzki dostał czarną polewkę od Tuska, a Kaczyński ma dosyć nadawania na Dworczyka