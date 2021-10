Budka o zatrzymaniu Ziemkiewicza w Wielkiej Brytanii: Prezes może z radości zacierać rączki

Borys Budka zamieścił na swoim profilu na Twitterze wpis, w którym nawiązał do zatrzymania w Wielkiej Brytanii Rafała Ziemkiewicza. Zdaniem byłego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej „smutny to czas, gdy bardziej niż setki milionów złotych rozkradanych przez ludzi władzy, opinię publiczną – od prawa do lewa – zajmuje sprawa ksenofoba zawróconego z granicy”. „Prezes może z radości zacierać rączki” – ocenił polityk PO.

Rafał Ziemkiewicz – za co został zatrzymany?

W sobotę 2 października publicysta „DoRzeczy” Rafał Ziemkiewicz został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Prawicowy publicysta podróżował tam z żoną i córką, którą rodzice odwozili na początek roku akademickiego na Oxfordzie. Powody zatrzymania wyjaśniono w piśmie z brytyjskiego Home Office, odpowiednika naszego resortu spraw wewnętrznych. Jego treść opublikował serwis DoRzeczy.pl. W uzasadnieniu odmowy wjazdu czytamy, że powodem były poglądy Ziemkiewicza.

„Wnioskował pan o pozwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii jako gość na dwa dni. Jednakże uważam, że wykluczenie pana ze Zjednoczonego Królestwa sprzyja interesowi publicznemu. Wynika to z pańskiego zachowania oraz głoszonych poglądów, które są sprzeczne z brytyjskimi wartościami i mogą być obraźliwe dla innych, a tym samym sprawiają, że uzyskanie możliwości wjazdu (na teren Wielkiej Brytanii – red.) jest niepożądane” – brzmiało pismo. Rafał Ziemkiewicz został zobowiązany do powrotu do kraju najbliższych samolotem.

