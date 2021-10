Kowalski nazywa Lewicę sojusznikiem Łukaszenki. Gawkowski: Stracił rozsądek wiele miesięcy temu

Janusz Kowalski stwierdził, że działania Białorusi są „kolejnym etapem akcji tamtejszego KGB i akcji dezinformacyjnej”. – Aleksandr Łukaszenka widzi, że ma w Polsce sojuszników: Lewicę i Platformę Obywatelską – powiedział poseł Solidarnej Polski. Polityk nawiązał do sejmowej debaty poświęconej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Janusz Kowalski krytykuje Lewicę

– To, co się stało w Sejmie, te histeryczne ataki na polski rząd, który skutecznie broni nie tylko granic Polski, ale też granic Unii Europejskiej, to jest skandal panowie – dodał Kowalski. Według posła Solidarnej Polski politycy Lewicy i PO „powinni się wstydzić”.

Do słów Kowalskiego odniósł się w „Tłicie” Wirtualnej Polski Krzysztof Gawkowski. – Myślę, że pan Janusz Kowalski stracił rozsądek wiele miesięcy temu, kiedy opowiadał o tym, żeby Polska najlepszą drogą wyszła z UE. Janusz Kowalski jeździł i sprawdzał, dlaczego się ludzie muszą szczepić. Janusz Kowalski, który opowiada, że dzisiaj partie opozycyjne są sojusznikami Łukaszenki, powinien zastanowić się, dlaczego tym sojusznikiem jesteśmy my jako państwo – odpowiedział polityk Lewicy.

Krzysztof Gawkowski odpowiada na słowa posła Solidarnej Polski

Według szefa klubu parlamentarnego Lewicy „dzisiaj z Polski śmieją się inne państwa w Europie, mówiąc, że doprowadzamy do sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z reżimem Łukaszenki”. – Przez wiele ostatnich lat byliśmy ostoją, która pokazywała, że demokratyczne państwo jest tutaj, a tam jest reżim. Dzisiaj polskie państwo ręka w rękę z Łukaszenką działa, żeby tej sytuacji nie naprawić i jedni do drugich odsyłają uchodźców, co jest niehumanitarne – zakończył Gawkowski.

