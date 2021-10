Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Turcji. Rozmawiali o kryzysie migracyjnym

W poniedziałek 4 października odbyło się spotkanie polskiego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua i jego tureckiego odpowiednika Mevlut Cavusoglu. Jednym z tematów rozmów były zagrożenia na wschodniej granicy zwłaszcza w kontekście sytuacji w Afganistanie i na Białorusi, a także problemu związanego z migracją do Polski i Turcji.

Szef polskiej dyplomacji wskazał, że Polska przywiązuje dużą wagę do współpracy z Ankarą. – Mam dużą satysfakcję z doskonałego stanu polsko-tureckich stosunków dwustronnych oraz intensywności wizyt. Jest to dowód na to, że chcemy wznieść nasze stosunki polityczne, gospodarcze i wojskowe na jeszcze wyższy poziom – mówił Rau w rozmowie Cavusoglu.

Polska – Turcja: Handel i współpraca akademicka

Ministrowie rozmawiali też na temat dwustronnej wymiany handlowej, m.in. tego, że pomimo negatywnych skutków pandemii COVID-19 obroty handlowe osiągnęły w 2020 roku wyniosły ponad 6 mld EUR. – Gdyby udało się rozwiązać kilka istotnych spraw związanych z barierami handlowymi utrudniającymi nie tylko polski eksport, lecz również możliwości inwestycyjne na rynku tureckim, moglibyśmy liczyć na zwiększenie poziomu wzajemnej wymiany handlowej – mówił polski minister.

Podczas spotkania zostało również podpisane porozumienie o współpracy akademii dyplomatycznych przy Ministerstwach Spraw Zagranicznych Polski i Turcji, którego celem jest polepszenie systemu szkolenia kadr dyplomatyczno - konsularnych.

