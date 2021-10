Poseł KO pokazał maila z pogróżkami. „Odetnę ci głowę, tak jak na filmikach ISIS”

We wtorek 5 października Riad Haidar pokazał na swoim koncie na Facebooku maila, w którym anonimowy internauta groził mu śmiercią. Poseł i lekarz całą wiadomość określił mianem „smutnej” i podkreślał, że przykro mu z powodu „tak złego stanu” stosunków międzyludzkich i debaty publicznej. O wszystkim zawiadomił policję.

„Riad Haidar wkrótce wybuchniesz. Wysadzę cię tak jak wysadzają ludzi w Syrii. Jak to się nie uda odetnę ci głowę tak jak na filmikach ISIS. Obserwuję Cię” – napisano w szokującej wiadomości. W rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim” poseł podkreślał, że odebrał te pogróżki jako ksenofobiczne, mogące mieć związek z jego pochodzeniem i wpisujące się w „ogólnopolską psychozę przeciwko imigrantom”.

Haidar: Marzy mi się świat i Polska, gdzie pomagamy sobie nawzajem

Haidar to urodzony w Syrii poseł KO, który studia medyczne ukończył w Lublinie, a polskie obywatelstwo ma od 1989 roku. Przez wiele lat pełnił funkcję Ordynatora Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, obecnie pracuje w szpitalu powiatowym w Parczewie. Całego maila skomentował, pisząc w pojednawczym tonie.

„Marzy mi się świat i Polska, gdzie wszyscy mają do siebie wzajemny szacunek, a rodziny mogą usiąść razem przy stole i rozmawiać bez podziałów. Świat i Polska, gdzie pomagamy sobie nawzajem i wspieramy się, a nie straszymy i obrażamy. W życiu przeżyłem wiele, ale jedyne z czym walczyłem i co chciałem zniszczyć, to choroby, które atakowały nasze dzieci. Nigdy drugiego człowieka” – podkreślał lekarz i polityk.

