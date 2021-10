W Wenezueli już obchodzą Boże Narodzenie. Prezydent „przyspieszył” święto

We wtorek 5 października prezydent Nicolas Maduro razem z małżonką złożył rodakom życzenia „wesołych świąt”. Z okazji wyjątkowo wczesnego „nadejścia” Bożego Narodzenia zamieścił też w mediach społecznościowych krótki film. Widzimy na nim dziedziniec pałacu prezydenckiego w Caracas, udekorowany w świątecznym stylu: z choinkami, lampkami, sztucznymi reniferami.

Nie trzeba być wenezuelskim opozycjonistą, by w dziwacznym zachowaniu prezydenta doszukać się rozpaczliwych prób poprawy nastrojów społecznych. Kraj od lat pogrążony jest w kryzysie gospodarczym, nękają go braki w zaopatrzeniu, a nawet klęski głodu. Sytuacji nie poprawia pandemia koronawirusa, która zatrzymała, a nawet cofnęła masową migrację Wenezuelczyków. Z powodu braku pracy do kraju musiało wrócić blisko 150 tys. emigrantów zarobkowych.

Hiperinflacja w Wenezueli

Kryzys i hiperinflacja doprowadziły do powszechnych niedoborów żywności i leków w Wenezueli. To skłoniło ok. pięć milionów mieszkańców do opuszczenia kraju, który posiada największe na świecie złoża ropy naftowej. Obecnie inflacja w Wenezueli szacowana jest na 2719 proc.

