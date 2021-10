Prezydent Andrzej Duda spotkał się z kandydatem na stanowisko ministra sportu

W październiku 2020 roku doszło do rekonstrukcji rządu. Wówczas zdecydowano się na zmniejszenie liczby ministerstw. Niektóre, jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu, zostały połączone w jedno. Po roku znowu ruszyły spekulacje dotyczące możliwych roszad w rządzie. Jeszcze we wrześniu informowaliśmy we „Wprost”, że nowym ministrem sportu ma zostać Kamil Bortniczuk.

Kamil Bortniczuk ministrem sportu? Odbyło się spotkanie z prezydentem



W środę 6 października Kancelaria Prezydenta poinformowała, że doszło do spotkania Andrzeja Dudy z Kamilem Bortniczukiem, którego przedstawiono jako „kandydata na ministra sportu”. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot przekazał, że rozmowa dotyczyła ewentualnych planów w związku ze „spodziewanym powołaniem posła na stanowisko ministra sportu”.

Przypomnijmy – Kamil Bortniczuk kiedyś reprezentował Porozumienie Jarosława Gowina, teraz tworzy Partię Republikańską Adama Bielana.

Z informacji RMF FM wynika, że ewentualne objęcie przez Kamila Bortniczuka stanowiska ministra sportu, może nie zakończyć personalnych zmian w rządzie. W nowym resorcie miałby znaleźć się również poseł niezrzeszony Łukasz Mejza.

