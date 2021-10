Rekonstrukcja rządu. Jest nieoficjalny kandydat na ministra rozwoju

Na początku września premier Mateusz Morawiecki przekazał, że nie planuje przeprowadzania rekonstrukcji rządu. Temat ewentualnych roszad w ministerstwach wrócił jednak kilka tygodni później. W środę 6 października Kancelaria Prezydenta poinformowała, że doszło do spotkania Andrzeja Dudy z Kamilem Bortniczukiem, którego przedstawiono jako „kandydata na ministra sportu”. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot przekazał, że rozmowa dotyczyła ewentualnych planów w związku ze „spodziewanym powołaniem posła na stanowisko ministra sportu”. „Wprost” o scenariuszu, w ramach którego szefem wspomnianego resortu zostanie Kamil Bortniczuk, informował jeszcze we wrześniu.

Rekonstrukcja rządu. Kto zostanie ministrem rozwoju?

To jednak nie koniec ewentualnych zmian. Jak wynika z ustaleń portalu gazeta.pl, były wiceminister finansów Piotr Nowak ma zostać nowym ministrem rozwoju. Piotr Nowak to absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Ukończył także studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej oraz Executive MBA, prowadzone przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen. Posiada tytułu CQF – Certificate in Quantitative Finance.

Piotr Nowak pracował jako dealer walutowy w PKO BP, sprawował funkcję vice-president w londyńskim funduszu hedgingowym, a na początku 2015 roku rozpoczął pracę jako ekspert ds. gospodarczych w Kancelarii Prezydenta RP.

