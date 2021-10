Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Mateusz Morawiecki: Wystosowaliśmy do władz w Mińsku notę

„Działania, jakie podejmujemy w celu rozwiązania kryzysu migracyjnego wywołanego przez reżim Łukaszenki na wschodnich granicach UE, mają charakter kompleksowy. Staramy się chronić nasze granice w duchu konwencji i zobowiązań międzynarodowych, zapobiegać kryzysowi humanitarnemu, a także przeciwstawiać się wszelkim zagrożeniom, jakie niesie za sobą atak hybrydowy wymierzony w Polskę i całą Unię Europejską” – napisał Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych. Komunikat polskiego premiera został opublikowany zarówno w języku polskim, jak również angielskim.

Szef rządu precyzyjnie wskazał, jaki cel ma Alaksandr Łukaszenka. „Cel Łukaszenki jest jasny – otwarcie »nowego szlaku« dla migracji arabskiej do Europy i destabilizacja sytuacji w całej Unii Europejskiej. Jasne jest także, że dla realizacji swoich celów w sposób instrumentalny wykorzystuje migrantów z Iraku, Syrii, Maroka i innych krajów” – wskazał polityk.

facebook

W dalszej części komunikatu zamieszczonego w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki poinformował o wystosowaniu do władz w Mińsku noty. „Wychodząc naprzeciw potrzebom tych osób, które legalnie przybyły na terytorium Białorusi, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, podjęło decyzję o wysłaniu kolejnej pomocy humanitarnej na Białoruś. Wystosowaliśmy do władz w Mińsku notę, w której wyrażamy gotowość wysłania konwoju humanitarnego. Pragniemy pomóc tym osobom, które ze względu na zaniedbania po stronie państwa zapraszającego – Białorusi – nie mają zapewnionych godnych warunków bytowych” – poinformował.