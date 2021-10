Patryk Jaki atakuje UE. „Przystawiacie sędziom pistolety do głów”

6 października w Parlamencie Europejskim odbyła się debata dotycząca Krajowych Planów Odbudowy. Europosłowie skupili się przede wszystkim na Polsce oraz Węgrzech. Patryk Jaki przekonywał, że „Polska jest krajem, w którym przestrzegane są zasady praworządności, a nasz kraj jest bezpodstawnie atakowany przez Brukselę”.

– Blokujecie środki dla Polski, ponieważ uważa ona, że konstytucja jest wyżej niż prawo UE. Tymczasem wiele państw Unii zrobiło dokładnie to samo, w tym Niemcy, które oczywiście środki otrzymały. Ponadto mówicie, że Polska otrzyma środki tylko wtedy, gdy Trybunał Konstytucyjny orzeknie w tej sprawie tak, jak chcecie – stwierdził polityk Solidarnej Polski.

Patryk Jaki nawiązał do wniosku Mateusza Morawieckiego złożonego do TK dotyczącego wyższości prawa unijnego nad krajowym. Posiedzenie było już kilkukrotnie odraczane, kolejna rozprawa jest planowana na 7 października.

Patryk Jaki krytycznie o UE

W ocenie eurodeputowanego PiS „Unia Europejska atakuje Polskę za rzekomy brak niezawisłości wymiaru sprawiedliwości a sama przystawia sędziom pistolety do głów mówiąc, że mają orzekać tak, jak chce UE”. – To jest nowy europejski standard niezawisłości – ironizował polityk. – Kiedy Schuman patrzy, co robicie z jego projektem, przewraca się w grobie. Bo on chciał budować solidarność między państwami, a wy budujecie mury – stwierdził Patryk Jaki.

