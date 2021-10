Nieoficjalne szczegóły współpracy PiS i partii Bielana. Jest umowa

Prawa i Sprawiedliwość oraz Partia Republikańska podpisały już nową umowę koalicyjną – poinformowało nieoficjalnie RMF FM. Pierwszy szkic umowy miał zostać wypracowany już w ubiegły piątek. Ugrupowanie Adama Bielana miało otrzymać obietnicę startu z list PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego, samorządowych i parlamentarnych.

Nieoficjalnie: PiS i Partia Republikańska Adama Bielana z umową koalicyjną

Partia Republikańska ma także otrzymać dwie ministerialne posady. Ministerstwem Sportu ma pokierować Kamil Bortniczuk. O tym rozwiązaniu pisaliśmy we Wprost jako pierwsi na początku września. Zastępcą Bortniczuka ma zostać Łukasz Mejza. Mejza dopiero co dołączył razem ze Zbigniewem Ajchlerem do klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Drugim ministrem, choć bez teki, ma być Michał Cieślak, który od października 2020 r. pracuje w Kancelarii Premiera.

Większej reprezentacji w rządzie ma domagać się Solidarna Polska. Członkowie partii Zbigniewa Ziobry chcieliby dodatkowy resort. Nadzieję na ministerstwo miał też Marcin Ociepa i jego ludzie, ale rozmowy zostały na razie zawieszone. Szanse Ociepy na ministerstwo rozwoju mają być małe, a PiS ma proponować mu funkcję ministra bez teki.

Rekonstrukcja rządu. Jaka przyszłość Grzegorza Pudy i Michała Dworczyka?

W najbliższych tygodniach ma się również wyjaśnić przyszłość ministra rolnictwa Grzegorza Pudy oraz szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka, który może zapłacić za tzw. aferę mailową.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel mówił w środę w Polsat News, że „rozmowy związane z rekonstrukcją rządu idą dobrze”. Na poniedziałek zaplanowano posiedzenie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. W rządzie co najmniej do końca roku ma pozostać szefa partii Jarosław Kaczyński.

