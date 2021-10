KE i PE wzywają Polskę, by dopuściła dziennikarzy w rejon przygraniczny

Delegacja z dyrekcji generalnej KE ds. wewnętrznych w środę 6 października pojawiła się w Warszawie, by spotkać się z przedstawicielami polskich władz, m.in. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po spotkaniach komisarz Ylva Johansson oceniła owe rozmowy pozytywnie i zapowiedziała od razu następną wizytę pracowników KE, tym razem już na granicy polsko-białoruskiej.

Po raz kolejny unijna komisarz podkreślała potrzebę zadbania o przejrzystość w tym regionie. Wyraziła przekonanie o konieczności dopuszczenia mediów do pasa przygranicznego. To samo w czwartek 7 października zrobili europosłowie, którzy w przyjętej rezolucji wzywali Polskę do otwarcia regionu granicznego dla mediów i organizacji pozarządowych.

Pomimo sprzeciwu eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości, Parlament Europejski w swojej rezolucji wyraził „zaniepokojenie brakiem przejrzystości na granicy polsko-białoruskiej i wzywał polskie władze do zapewnienia, w przejrzysty sposób, że wszelkie przepisy, polityka lub praktyki na granicy polsko-białoruskiej są zgodne z prawem UE oraz do zabezpieczenia dostępu do regionu przy granicy organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i mediom oraz do współpracy z Fronteksem w celu wspólnego rozwiązania trwającego kryzysu”.

