Kryzys na granicy z Białorusią. Jarosław Kaczyński zabiera głos

W czwartek 7 października po posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, podczas którego rozmawiano o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, rządzący zwołali konferencję prasową w tej sprawie. W siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej głos zabrał wicepremier ds. bezpieczeństwa narodowego, Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński już na wstępie podkreślił, że Białoruś prowadzi wojnę hybrydową z Polską. Jak tłumaczył, jest wiele dowodów na to, że białoruskie służby pomagają migrantom, którzy próbują przejść polsko-białoruską granicę. – Nie ma tu żadnego naporu ze strony uchodźców, przyjeżdżają imigranci ekonomiczni, są właściwie przywożeni, akcja jest zorganizowana przez władze Białorusi – powiedział trakcie czwartkowej konferencji prasowej.

- Wszystko wskazuje na to i można to mówić z naprawdę bardzo dużą dozą pewności, że specjalnie są ci ludzie są doprowadzani do stanu osłabienia (chodzi o migrantów – red.). Oni po pierwsze nie najlepiej znoszą tę temperaturę, są z innej strefy geograficznej (...). Obok używania dzieci, to druga metoda, która ma nas, czyli Polskę, zmusić do tego, by ich przyjmować – mówił prezes PiS.

