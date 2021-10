Były rzecznik prezydenta rzucał kłody pod nogi szefowi młodzieżówki PiS? Wyciekły maile

Ujawnione maile Błażeja Spychalskiego datowane są na okres od października 2010 do marca 2011 roku. Wynika z nich, że Spychalski początkowo pomagał Milewskiemu, prosząc Joachima Brudzińskiego o użyczenie jego wizerunku na ulotce wyborczej młodego polityka. Później jednak próbował zastopować jego przyspieszającą karierę.

„Od wielu lat działam w partii i młodzieżówce, jednak nic o jego aktywności nie słyszałem” – miał pisać Spychalski do Jarosława Kaczyńskiego, próbując zablokować nominację Daniela Milewskiego na przewodniczącego Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.

Były rzecznik prezydenta Dudy miał też rzekomo zwracać uwagę na amerykańskie pochodzenie młodego polityka. „Daniel Milewski nazywa się Milewski Daniel George i urodził się w USA. Ma podwójne obywatelstwo podobnie jak Radek Sikorski i pan Rostowski. Ponadto znalazłem zdjęcie, na którym pozuje na tle flagi USA” – pisał.

Spychalski: Kiedy ja zapisywałem się do partii...

Spychalski porównywał też sytuację Milewskiego ze swoją. „Bardzo mnie dziwi nadaktywność pana Milewskiego i to że nie działał w PiS i w młodzieżówce, a nagle jest kandydatem na szefa. Kiedy ja zapisywałem się do partii to przeszedłem długi proces weryfikacji i uważam, że podobnie powinno się postępować wobec innych, szczególnie jeśli mają podwójne obywatelstwo” – zauważał.

Działania Spychalskiego nie przeszkodziły jednak Milewskiemu w nabraniu rozpędu. W 2011 roku przewodniczył okręgowym strukturom młodzieżówki PiS, by zostać później przewodniczącym Rady Powiatu Mińskiego. W 2015 roku został posłem Prawa i Sprawiedliwości.

