PiS opublikował spot uderzający w Platformę. „Ojej, sznurówka się rozwiązała”

Nowy film PiS zbiera kilka głośnych wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej i osób sprzyjających tej formacji z ostatnich tygodni i miesięcy. Zaczyna się od przypomnienia biegu posła Franka Sterczewskiego, który próbując dostarczyć migrantom w Usnarzu Górnym lekarstwa i żywność, przewraca się przy pogranicznikach. „Ojej, sznurówka się rozwiązała” – czyta lektor, kpiąc z upadku polityka.

Dalej stwierdza się, że PO nie ma żadnego programu i przytacza wypowiedź byłej komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług w UE. – Unia Europejska musi albo nałożyć dzienne kary finansowe, albo wstrzymywać finansowanie. To jest okropne, co ja mówię i ja to mówię o moim kraju – słyszymy. Następnie pojawia się nagranie z Leszkiem Balcerowiczem, który mówi o „stłamszeniu Polskiego Ładu”.

Nie mogło zabraknąć słów posła Sławomira Nitrasa, który mówił o „opiłowaniu z pewnych przywilejów”. Przytaczana jest też wypowiedź Włodzimierza Frasyniuka o żołnierzach oraz Tomasza Grodzkiego o szpitalach. Na końcu nagrania pojawia się plansza sugerująca, że programem PO jest hejt. – Po prostu pozwólmy im mówić – podsumowuje lektor.

