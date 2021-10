Morawiecki po wyroku TK ws. prawa unijnego: Nie jesteśmy w UE nieproszonym gościem

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu chciał, by TK ocenił, czy uznawanie wyższości prawa unijnego nad krajowym jest zgodne z Konstytucją, ale tylko w konkretnych przypadkach. We wniosku premiera pojawiła się m.in. prośba zbadania przepisu, który „uprawnia lub zobowiązuje krajowy organ do odstąpienia od stosowania polskiej Konstytucji, lub nakazują stosować przepisy prawa w sposób z nią niezgodny”.

TK orzekł, że przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, które zaskarżył premier, są niezgodne z konstytucją. TK rozpatrywał sprawę w pełnym składzie a wyrok zapadł większością głosów. Zdania odrębne zgłosili sędziowie Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak.

Wyrok TK. Mateusz Morawiecki komentuje

Wyrok TK ocenił autor wniosku do Trybunału – Mateusz Morawiecki. Premier zamieścił wpis na Facebooku, w którym stwierdził, że „sędziowie potwierdzili to, co literalnie wynika z konstytucji – że prawo konstytucyjne ma wyższość nad innymi źródłami prawa”. „To samo w ostatnich latach potwierdzały trybunały konstytucyjne wielu państw członkowskich” – podkreślił szef rządu.

Polityk PiS zapewnił, że „miejsce Polski jest i będzie w europejskiej rodzinie narodów a wejście Polski i krajów Europy Środkowej do Unii Europejskiej to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich dziesięcioleci, zarówno dla nas, ale i dla samej UE”.

facebook

„Mamy takie same prawa jak inne państwa. Pragniemy, żeby te prawa były respektowane. Nie jesteśmy w Unii Europejskiej nieproszonym gościem. I dlatego nie zgadzamy się, by traktowano nas jako kraj drugiej kategorii” – zaznaczył Mateusz Morawiecki. „Chcemy wspólnoty szacunku, a nie stowarzyszenia równych i równiejszych. To jest też nasza wspólnota, nasza Unia. Takiej Unii chcemy i taką Unię będziemy dalej tworzyć” – dodał szef rządu.

Czytaj też:

Prof. Chmaj o wyroku TK: To tylko i wyłącznie polityka. Traktaty obowiązują