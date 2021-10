Europejscy politycy reagują na wyrok TK. „Ryzyko wyjścia Polski ze Wspólnoty”

Zdaniem Josepa Borrella „nadrzędność prawa UE nad ustawodawstwem krajowym jest jednym z filarów Unii Europejskiej”. Wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych ocenił, że „wyrok TK może doprowadzić do eskalacji konfliktu między Brukselą a Warszawą”.

Polexit jest realny?

W podobnym tonie wypowiedział się francuski sekretarz stanu ds. europejskich. Clement Beaune podkreślił, że sprawa jest naprawdę poważna. – To nie jest kwestia techniczna czy prawna. To kwestia w całości polityczna, która wpisuje się w długą listę prowokacji wobec Unii Europejskiej – stwierdził. – To nie tylko atak na Unię Europejską, ale praktyce ryzyko wyjścia Polski ze Wspólnoty – ocenił polityk.

Również szef dyplomacji Luksemburga nie szczędził gorzkich słów pod adresem sędziów TK i polityki PiS wobec UE. – Rozwój wydarzeń w Polsce jest bardzo, bardzo niepokojący. Musimy jasno powiedzieć, że polski rząd igra z ogniem – powiedział Jean Asselborn.

– Prymat prawa europejskiego jest kluczowy dla integracji europejskiej i naszego wspólnego europejskiego życia. Jeżeli ta zasada zostanie złamana, Europa, jaką znamy, zbudowana na Traktatach Rzymskich, przestanie istnieć – ostrzegał minister spraw zagranicznych Luksemburga.

Wyrok TK ws. prawa UE – najważniejsze informacje

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu chciał, by TK ocenił, czy uznawanie wyższości prawa unijnego nad krajowym jest zgodne z Konstytucją, ale tylko w konkretnych przypadkach. We wniosku premiera pojawiła się m.in. prośba zbadania przepisu, który „uprawnia lub zobowiązuje krajowy organ do odstąpienia od stosowania polskiej Konstytucji, lub nakazują stosować przepisy prawa w sposób z nią niezgodny”.

TK orzekł, że przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, które zaskarżył premier, są niezgodne z konstytucją. TK rozpatrywał sprawę w pełnym składzie a wyrok zapadł większością głosów. Zdania odrębne zgłosili sędziowie Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak.

