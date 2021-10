Jarosław Kaczyński: Żaden przeciwnik, sam diabeł nas nie zatrzyma

W Przysusze w woj. mazowieckim miała miejsce konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Podczas zjazdu prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Grzegorz Puda przedstawili program dla wsi i rolników. Zaprezentowano siedem głównych propozycji.

Chodzi o: dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw do 50 ha, przejście na emeryturę bez konieczności zdobywania gospodarstwa, nowy system ubezpieczenia upraw dla rolników, 15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego bez zbędnych formalności, bezpłatną przestrzeń targową dla rolnika w mieście, ponad 4 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz skuteczną walkę z ASF i odbudowę produkcji i trzody chlewnej.

Jarosław Kaczyński o sprzedaży produktów bez podatku

Kaczyński mówił m.in., że „polski rolnik będzie mógł sprzedawać bardzo wiele swoich produktów bezpośrednio – do 100 tys. zł rocznie bez podatku”. Gminy będą miały obowiązek stworzenia odpowiednich targowisk.

– Chcemy, by to nasze hasło „jedna Polska, jeden naród, jedne szanse, jedna godność” zostało zrealizowane. To jest nasze posłannictwo, nasze zadanie. Żaden przeciwnik, sam diabeł nas nie zatrzyma w walce o to, byśmy to zadanie, to posłannictwo zrealizowali – podsumował prezes PiS.

Mateusz Morawiecki o Donaldzie Tusku i Leszku Balcerowiczu

Głos na konwencji zabrał też Morawiecki. Szef rządu powiedział, że u progu transformacji polska wieś i małe miasteczka zostały pozostawione sobie. – Powiem wprost, zostały zdradzone. Zastosowano terapię szokową. Polska wieś była dla polityków pokroju Donalda Tuska i Leszka Balcerowicza balastem. Ta mroczna przeszłość musi odejść do lamusa. Te demony przeszłości ciągle wokół nas krążą – stwierdził premier.

Morawiecki poinformował też, że zostanie zlikwidowany obowiązek uzyskiwania pozwoleń przy budowie zabudowań gospodarczych do 300 m kw. pow. Te będą mogły być budowane tylko na zgłoszenie.

