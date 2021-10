Wybory w Czechach. Partia premiera Andreja Babiša przegrywa

Najnowsze dane, które publikuje portal Novinky.cz, obejmują 99,98 proc. głosów, które zostały oddane w trakcie dwudniowych wyborów parlamentarnych w Czechach. Wynika z nich, że dotychczasowy premier, który stoi na czele partii ANO, przegrał wybory, zdobywając 27,13 proc. głosów. Na czele stawki znalazła się opozycyjna koalicja SPOLU, na którą głos oddało 27,78 proc. Czechów. Trzecie miejsce zajmuje koalicja Partii Piratów z Burmistrzami i Niezależnymi (15,6 proc. głosów). Na mandaty może liczyć także antyeuropejska Wolność i Demokracja (SPD), na którą głosy oddało 9,56 proc. osób. Pod progiem znaleźli się socjaldemokraci i komuniści.

Wybory w Czechach. Podział mandatów

Z symulacji podziału mandatów prezentowanej przez portal novinky.cz wynika, że ANO może liczyć na 72 mandaty, podczas gdy SPOLU – 71. Przy potencjalnej koalicji z Pirati+STAN, którzy mają 37 miejsc w parlamencie, dwie główne siły opozycyjne uzyskałyby większość liczącą 108 mandatów. Na 20 mandatów mogą liczyć politycy z SPD. W 200-osobowym czeskim parlamencie do zwykłej większości potrzeba 101 miejsc.

Oznacza to, że bezskuteczna byłaby koalicja ANO i SPD, za to realne wydaje się uformowanie rządu przez dwie największe partie opozycyjne. Wiązałoby się to z utratą władzy przez rządzącego dotychczas premiera Andrej Babiša, którego nazwisko pojawiało się ostatnio w kontekście afery Pandora Papers.

