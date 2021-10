„Wiadomości” straszą „islamizacją”, pomyłka prowadzącego podczas zapowiedzi. „Aborcja, eutanazja...”

W jednym z materiałów „Wiadomości” TVP w niedzielny wieczór przestrzegano przed „islamizacją Polski”, za którą mogłaby stać opozycja. „Opozycja chce islamizacji Polski?” – głosił napis na belce, a prowadzący program Michał Adamczyk mówił, że są w kraju środowiska, które chcą doprowadzić do zmian, by sytuacja przypominała tę na Zachodzie.

Adamczyk zresztą się pomylił, ponieważ najpierw powiedział, że są politycy, którzy „ścigają” migrantów, po czym poprawił się, że chodzi o „ściąganie” ich.

– W ściganie nielegalnych imigrantów zaangażowani są politycy i środowiska, mówimy teraz o ściąganiu nielegalnych imigrantów, właśnie te środowiska od lat nie kryją wrogości wobec chrześcijaństwa – mówił prowadzący.

„Wiadomości” ostrzegają widzów przed islamizacją

O „islamizacji” w „Wiadomościach” mówiono w kontekście migrantów, których Białoruś wysyła na granicę z Polską, pokazano nagrania, które zamieszczają te osoby (przedstawiono ich jako „turystów Łukaszenki”, którzy na TikToku dzielą się przeżyciami z wizyty na Białorusi). W programie TVP po chwili nagle przeskoczono na temat opozycji, pokazując widzom Rafała Trzaskowskiego w trakcie jednego ze Strajków Kobiet.

Narracja była jasna: osoby, które protestowały przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, teraz dopytują o to, gdzie są dzieci migrantów. Twórca materiału prowadził też taką narrację:

– Aborcja, eutanazja, realizacja postulatów środowisk LGBT, otwarcie na islamską, nielegalną imigrację, za tym wszystkim, od lat, te same środowiska.

– Ten świat dobrze poznał już Zachód, burzeniu kościołów we Francji, Holandii czy w Niemczech towarzyszy budowa kolejnych meczetów, procesje katolickie są atakowane, a przestrzeń miejską, coraz częściej, nawet wbrew zakazom władz, przejmują muzułmanie. W Polsce takie obrazki to wciąż rzadkość, rzadkością do niedawna było profanowanie tego, co dla Polaków święte, szokiem były takie sceny, kiedy latem ubiegłego roku w Poznaniu aktywista LGBT symulował podcięcie gardła abp. Marka Jędraszewskiego, proces trwa nadal – brzmiała dalej narracja „Wiadomości”.

Po chwili przypomniano, że pięć lat temu członkowie Państwa Islamskiego zamordowali 85-letniego księdza we Francji. Ta informacja sprawiła, że przekazano jeszcze jedno przypomnienie: zdjęcia pochodzące np. z egzekucji w wydaniu IS/ISIS znaleziono na kartach pamięci migrantów, których przechwyciła Straż Graniczna.

Na koniec materiału odtworzono wypowiedź Sławomira Nitrasa o „opiłowaniu” katolików w Polsce z pewnych przywilejów. Na koniec widzowie usłyszeli ostrzeżenie, że takie słowa, jak te Nitrasa, „mogą budzić niepokój”.

