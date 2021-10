Poseł KO składa wniosek o delegalizację dwóch stowarzyszeń narodowców. „Banda faszystów”

W niedzielę 10 października w wielu miastach miały miejsce demonstracje poparcia dla obecności Polski w Unii Europejskiej. W odpowiedzi na prounijną demonstrację w Warszawie, środowiska narodowców związane z Robertem Bąkiewiczem, prezesem Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości" zorganizowały kontrmanifestacje. Jej uczestnicy zagłuszali przemawiających na prounijnej demonstracji, w tym weterankę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską.

Poseł KO o „bandzie faszystów”

Poseł KO Adam Szłapka zorganizował konferencję prasową, na której stanowczo potępił zachowanie uczestników kontrmanifestacji narodowców.

– Podczas hymnu narodowego, banda faszystów, którzy się określają narodowcami, po prostu gwizdała, po prostu zagłuszała Polaków, którzy śpiewali hymn, ale to, co było najbardziej wstrząsające to, to, że podczas wystąpienia bohaterek Powstania Warszawskiego między innymi pani Wandy Traczyk-Stawskiej oni po prostu gwizdali i krzyczeli, puszczali muzykę, specjalnie ją zagłuszali – stwierdził Szłapka. – Brakuje słów jak określić taką postawę, jakim trzeba być człowiekiem, żeby tak się zachowywać, ale zostawiając ich, ważne, by powiedzieć o ich przynależności organizacyjnej tych ludzi – dodał.

Zdaniem posła Nowoczesnej, „Bąkiewicz i cała jego organizacja to są ludzie Prawa i Sprawiedliwości”. – To są ludzie finansowani z pieniędzy podatników, naszych pieniędzy. To są ludzie, którym wicepremier Gliński z naszych, wszystkich Polaków, pieniędzy przelewa ponad chyba 3 miliony na działanie – mówił Szłapka.

Szłapka: Te organizacje powinny być zdelegalizowane

Poseł zapowiedział też, że złoży kolejny wniosek o delegalizacje dwóch stowarzyszeń skupiających narodowców.

– Kolejny raz złożę wniosek i będę to robił do skutku, w końcu ten prokurator się zmieni, ale składam wniosek po raz kolejny o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Stowarzyszenia Straż Narodowa. Uważam, że ich działalność jest niezgodna z artykułem 13 konstytucji, to znaczy są organizacjami, które w swoich praktykach nawiązują do działań totalitarnych, faszyzmu i nazizmu. Uważam, że powinny być zdelegalizowane – przekonywał poseł.

Zapowiedział też złożenie interpelacji do wicepremiera Piotra Glińskiego. – Wiemy przecież doskonale, że on ich finansuje, chciałbym, żeby na piśmie odpowiedział na pytania, czy wiedział o tym, że z dotacji, którą on przekazał, zostanie zakupiony sprzęt, który będzie służył zagłuszaniu bohaterek Powstania Warszawskiego, czy wiedział, że z dotacji, którą przekazał z naszych podatków, będzie zorganizowana manifestacja, której celem będzie zagłuszanie hymnu narodowego, czy zdaje sobie sprawę z tego, że pieniądze publiczne, które przekazuje, służą rozwojowi organizacji faszystowskiej w Polsce, która po prostu powinna być zdelegalizowana – pytał poseł.

