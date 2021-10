Czarzasty przeprosił dziennikarkę. Renata Grochal: Styl był fatalny

Podczas wywiadu w radiu TOK FM, Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że Renata Grochal z „Newsweeka” nie jest wystarczająco obiektywna. Komentując jeden z jej artykułów powiedział: „Pani Renata Grochal moim zdaniem jest już członkiem Platformy Obywatelskiej z panem Lisem”. Odpowiedź ze strony dziennikarki była błyskawiczna i zmusiła polityka do równie szybkiej reakcji.

„Pan Włodzimierz Czarzasty powiedział dziś w TOK FM, że jestem członkiem PO. Nie należę do żadnej partii politycznej, a słowa pana Czarzastego godzą w moje dobre imię i mają podważyć moją wiarygodność dziennikarską. Albo pan Czarzasty w ciągu 12 godzin wycofa się z tych słów, albo podam go do sądu” – napisała na Twitterze. Jej groźba podziałała.

Przeprosiny Czarzastego

„Szanowna pani redaktor Renato Grochal! Oświadczyła pani: „nie należę do żadnej partii politycznej”. Przyjmuję to oświadczenie. Przepraszam panią i wycofuję się ze słów użytych przeze mnie na antenie TOK FM: „pani R. Grochal moim zdaniem już jest członkiem Platformy Obywatelskiej” – odpisał polityk w tej samej aplikacji.

Renata Grochal: Styl przeprosin fatalny

Z powyższych przeprosin Renata Grochal nie była zbytnio zadowolona, czemu wyraz dała w rozmowie z magazynem „Press”. – To jest żałosne, że tak doświadczony polityk zamiast dyskutować na argumenty, próbuje podważać wiarygodność dziennikarza, zapisując go do jakiegoś obozu politycznego. Ale widać argumentów zabrakło – podkreślała. – Styl przeprosin pana Czarzastego był fatalny, ale widać przeprosił mnie tak, jak umiał – dodawała.

Tomasz Lis o Czarzastym: Stosuje pisowską taktykę

Całe to starcie skomentował też redaktor naczelny polskiego „Newsweeka”, również uwzględniony w tamtej wypowiedzi Czarzastego, Tomasz Lis. „Bezczelna wypowiedź i dość mało eleganckie, zdawkowe przeprosiny. Czarzasty stosuje PiS-owską taktykę nazywania krytycznych dziennikarzy członkami Platformy. Żenujące i budzące politowanie. Plus wskazujące na mentalne powinowactwo” – podsumował na Twitterze.

