WP: Donald Tusk blokuje inicjatywę Rafała Trzaskowskiego. „To nieopłacalny pomysł”

Przypomnijmy, że prezydent Warszawy i wiceszef Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski jest jedną z twarzy pomysłu likwidacji TVP Info. Koncepcja ta została ogłoszona na wspólnej konferencji Trzaskowskiego i poprzedniego lidera partii Borysa Budki. Zdaniem polityków, TVP Info jest „narzędziem brutalnej i prostackiej propagandy”. Dlatego działacze PO zbierali w terenie podpisy, by zgłosić obywatelski projekt ustawy o likwidacji TVP Info i abonamentu radiowo-telewizyjnego. Choć 100 tys. wymaganych podpisów zostało już zebranych, inicjatywa utknęła w martwym punkcie.

WP: Donald Tusk uważa pomysł likwidacji TVP Info za politycznie nieopłacalny

Wirtualna Polska twierdzi, że nie jest to przypadek. Forsowanie tego pomysłu ma bowiem blokować aktualny lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jak już wcześniej informował portal, Donald Tusk stronił od angażowania się w projekt od samego początku. Choć sam jest jednym z najczęstszych tematów w TVP Info, a stacja nie pokazuje go w najlepszym świetle, Tusk ma wychodzić z założenia, że likwidacja TVP Info to nie jest pomysł „opłacalny politycznie”.

– Nie ma większości dla tego projektu, nie ma sensu kopać się z koniem – mówi Wirtualnej Polsce anonimowy informator z Platformy. Oznacza to, że pomysł Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budki trafi do szuflady i być może zostanie wyciągnięty, gdy zmieni się sytuacja. Tusk ma się aktualnie obawiać, że inicjatywa likwidacji TVP Info byłaby odebrana jako przejaw jego słabości, a tego zamierza uniknąć.

