Aleksander Kwaśniewski gorzko o PiS-ie i TK. Były prezydent wspomniał o „grze Putina”

Jednym z tematów wtorkowego wydania „Kropki nad i” były demonstracje prounijne, które w minioną niedzielę przeszły ulicami wielu polskich miast. Manifestacje zostały zorganizowane z inicjatywy Donalda Tuska. Odbyły się zaledwie kilka dni po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który badał relację między prawem krajowym i unijnym.

Unia Europejska została zorganizowana po pierwsze wokół wartości, po drugie według zasad, po trzecie – wokół traktatów. Jeżeli ta konstrukcja zostanie rozbita, to właściwie Unii Europejskiej nie ma – powiedział Aleksander Kwaśniewski na antenie TVN24.

Aleksander Kwaśniewski o „grze Putina”. „Marzeniem Putina jest zniszczenie UE”

W dalszej części programu były prezydent oceniał, „kto gra w grę Putina”. Aleksander Kwaśniewski gorzko ocenił działania Prawa i Sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego.

– Ja uważam, że to, co zrobił Trybunał Konstytucyjny, i to, co robi PiS, to jest dopiero gra Putina, ponieważ marzeniem Putina jest zniszczenie UE. On nigdy nie będzie bardziej szczęśliwy, aniżeli w momencie, w którym UE będzie dramatycznie osłabiona albo wręcz się rozleci – powiedział Aleksander Kwaśniewski. – Ci, którzy osłabiają Unię, ci, którzy konfliktują Polskę z UE, grają w grę Putina – skomentował były prezydent.

