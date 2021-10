Rekonstrukcja rządu. Jarosław Kaczyński ujawnił szczegóły. Prezes PiS podał nazwiska

W październiku 2020 roku doszło do rekonstrukcji rządu. Wówczas zdecydowano się na zmniejszenie liczby ministerstw. Niektóre, jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu, zostały połączone w jedno. Po roku znowu ruszyły spekulacje dotyczące możliwych roszad w rządzie. Jeszcze we wrześniu informowaliśmy we „Wprost”, że nowym ministrem sportu ma zostać Kamil Bortniczuk.

W środę 6 października Kancelaria Prezydenta poinformowała, że doszło do spotkania Andrzeja Dudy z Kamilem Bortniczukiem, którego przedstawiono jako „kandydata na ministra sportu”. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot przekazał, że rozmowa dotyczyła ewentualnych planów w związku ze „spodziewanym powołaniem posła na stanowisko ministra sportu”.

Rekonstrukcja rządu. Jarosław Kaczyński ujawnił szczegóły

Z medialnych spekulacji wynikało również, że funkcję wiceministra może objąć Łukasz Mejza. Obie informacje potwierdziły się w środę 13 października. Jarosław Kaczyński przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że Kamil Bortniczuk obejmie funkcję ministra sportu, a Łukasz Mejza stanowisko wiceministra.

Kilka godzin wcześniej PAP podała, że na początku 2022 roku z rządu odejdzie Jarosław Kaczyński. Prezes PiS tę informację miał przekazać podczas posiedzenia klubu parlamentarnego.

