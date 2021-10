Współpracował z Gowinem i siatkarzami ZAKSY. Kim jest nowy minister sportu?

13 października Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP poinformował, że Kamil Bortniczuk będzie nowym ministrem sportu. Tym samym konieczny będzie podział Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na czele którego stoi obecnie Piotr Gliński. Polityk Patii Republikańskiej nie ma wiele doświadczenia w sporcie. Na swoim koncie ma tylko jedną funkcję - w 2018 roku zasiadł w radzie nadzorczej klubu siatkarskiego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Kim jest nowy minister sportu?

Kamil Bortniczuk - sylwetka

Kamil Bortniczuk to polski polityk i samorządowiec. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku stosunki międzynarodowe, a także prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Przez kilka lat prowadził własną działalność gospodarczą w branży konsultingowej. Był także specjalistą ds. funduszy unijnych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Kamil Bortniczuk - kariera polityczna

Przygodę z polityką rozpoczął w 2002 roku, kiedy wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Cztery lata później uzyskał mandat radnego miejskiego w Głuchołazach. Z formacją Jarosława Kaczyńskiego pożegnał się po konflikcie między dwoma innymi działaczami. W 2010 roku ponownie został radnym w Głuchołazach, jednak tym razem startował już z własnego komitetu.

W 2011 roku kandydował do sejmu z list partii Polska Jest Najważniejsza. Dwa lata później z działaczami PJN utworzył ugrupowanie Polska Razem. W 2014 roku po raz drugi wystartował w wyborach samorządowych w Głuchołazach i ponownie nie udało mu się objąć stanowiska burmistrza. Kilka miesięcy później Beata Szydło zaprosiła go do współpracy w zespole doradców, w którym był odpowiedzialny za fundusze unijne.

Po kolejnych przegranych wyborach (startował z list PiS do Sejmu w okręgu opolskim), pracował jako dyrektor Departamentu Infrastruktury w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. W 2016 roku nawiązał współpracę z Jarosławem Gowinem - został dyrektorem gabinetu ministra nauki i szkolnictwa wyższego. W tym samym czasie pełnił także funkcję pełnomocnika wojewody opolskiego do spraw gospodarki i biznesu.

Kamil Bortniczuk w Sejmie

Poselski mandat otrzymał w listopadzie 2018 roku w związku z wyborem na burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego. W tym samym roku zarząd Porozumienia Jarosława Gowina powierzył mu rolę rzecznika prasowego. W wyborach w 2019 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję.

Kamil Bortniczuk w rządzie Mateusza Morawieckiego

Mateusz Morawiecki powołał Kamila Bortniczuka na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pod koniec grudnia 2019 roku. Dymisję z tego stanowiska złożył w kwietniu 2020 roku. Na początku lutego 2021 roku zrezygnował z członkostwa w Porozumieniu. Kilka tygodni później został jednym z założycieli Partii Republikańskiej.

Czytaj też:

Mieszane nastroje w PiS. „W partii prężenie muskułów, a w rządzie popłoch”